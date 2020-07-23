السودان يشكل لجنة لسد النهضة حفظا لمصالحه الاستراتيجية

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قرارا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة الذي لم تتوصل فيه الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة إلى اتفاق بشأنه.



وأسند حمدوك رئاسة اللجنة لشخصه، وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، وزير العدل، وزير الري والموارد المائية "عضوا ومقررا"، وزير الخارجية المكلف، مدير عام جهاز المخابرات العامة، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية".

وبحسب بيان لوزارة الري السودانية -اطلعت عليه ”الخليج 365”- فإنه أوكل إلى اللجنة مهام متابعة ملف التفاوض حول سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية.

ويحق للجنة في سبيل تنفيذ المهام الموكلة إليها تشكيل فرق عمل لمساعدتها في أداء أعمالها.

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وحدد القرار، الأمانة العام لمجلس الوزراء مقرا لأعمال اللجنة وأن تتولى مهام سكرتاريتها بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، على أن ترفع تقارير دورية لمجلس الوزراء.



ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، العدل، الخارجية، الري والموارد المائية، والجهات الأخرى، بوضع القرار موضع التنفيذ.

وأعلنت إثيوبيا أول أمس اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة في وقت كانت تجرى فيه المفاوضات بين الدول الثلاث والتي لم يخرج عنها اتفاق نهائي في ظل وجود خلافات بين الأطراف، وعلى رأسها عملية الملء.

وبررت إثيوبيا اكتمال عملية الملء الأولى لسد النهضة خلال الأسبوعين الماضيين بسبب موسم الأمطار الغزير، وهو ما ساعد على إنجاز تلك الخطوة دون أن تتأثر حصتا دول المصب مصر والسودان من مياه النيل.