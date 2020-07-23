هل أنت ذكي؟ جرّب اختبار ترامب

إذا كنت تشك في قدراتك الذهنية وصلابة ذاكرتك، ما عليك سوى أن تجرب اختبار ذكاء من خمس كلمات خضع له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فترامب الذي كان يتحدث مع برنامج "تاكر كارلسون تونايت" على تلفزيون "فوكس تي في"، الأربعاء، كشف تفاصيل الاختبار الذي نوقش بإسهاب.

تفاصيل الاختبار -وفق ترامب- تعود لسؤال الذاكرة الذي يتضمن قول "شخص. امرأة. رجل. كاميرا. تلفزيون"، قبل أن يتكرر السؤال نفسه بترديد الكلمات نفسها، وهو ما فعله الرئيس الأمريكي.

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ثم بعد 10 أو 15 أو 20 دقيقة، يسألونه عن مدى تذكره كلمات سؤال الذاكرة نفسه، فيجيب ويقولون له" هذا مدهش. كيف فعلت ذلك؟’ ، ليرد ترامب "فعلته لأن لدي ذاكرة جيدة وأملك القدرة الذهنية".

وخلال المقابلة، دعا ترامب خصمه الديمقراطي جو بايدن، إلى إجراء اختبار مماثل، لأن "في الأمر شيئاً ما"، كما قال.

وتوجه لبايدن قائلا: "أنت بحاجة إلى القدرة على التحمل الجسدي والذهني، عليك أن تكون ذكياً".

وحاليا، يتقدم بايدن على ترامب، في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.