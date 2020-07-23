"استقرار وأمن المنطقة".. رسالة من بوتين للسيسي في "23 يوليو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو 1952.
وأكد بوتين، في الرسالة، قوة التعاون والتطور في العلاقات الاستراتيجية بين روسيا ومصر.
وعبر الرئيس الروسي عن تطلعه إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي في القضايا التي تضمن الاستقرار والأمن في المنطقة.
وبعث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين رسالة مثلها إلى نظيره المصري مصطفى مدبولي.
وتحتفل مصر في 23 يوليو من كل عام بثورة الضباط الأحرار ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952.
وعرف في البداية باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923 في يناير/كانون الثاني 1953.
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