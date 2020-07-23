الخليج 365 - أديس أباباالخميس 2020/7/23 03:18 م بتوقيت أبوظبي
أعادت السلطات الإثيوبية، اليوم الخميس، خدمة الإنترنت على الهواتف المحمولة بعد قطعها لنحو 23 يوما عقب أحداث مقتل المغني الأورومي الشهير هاتشالو هونديسا بمدينة أديس أبابا في الـ29 من يونيو الماضي.
وكانت خدمة الإنترنت قطعت في جميع أنحاء إثيوبيا في الـ30 من يونيو الماضي إثر اندلاع احتجاجات دموية في أديس أبابا وامتدت إلى منطقة أوروميا بعد مقتل هاشالو الذي يحظى بشعبية كبيرة بين أبناء قومية الأورومو الذي ينتمي إليها، في حادث وصفه رئيس الوزراء آبي أحمد بأنه "عمل شرير".
وبعد نحو أسبوعين عادت خدمة الإنترنت على الشبكة الأرضية للمؤسسات والهيئات والمنظمات والسفارات والبعثات الأجنبية لكنّ خدمتي الجيل الثالث والجيل الرابع ظلّتا مقطوعتين عن المشتركين بالهاتف المحمول ليتم إعادتها اليوم.
وخلال الاحتجاجات التي صاحبت مقتل المغني الأورومي قتل نحو 250 شخصا في عدد من المناطق التي شهدت الاحتجاجات بالعاصمة أديس أبابا وضواحيها وإقليم أوروميا.
يذكر أن الحكومة الإثيوبية اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم بقتل الفنان، وقُتل أكثر من 239 شخصًا ودُمرت عدة شركات في أديس أبابا وإقليمي أوروميا وأمهرة عقب اغتيال الفنان .
وكما أعلنت الحكومة في عدة مناسبات أنها ألقت القبض على أشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال العنف، من بينهم 7100 بإقليم أوروميا فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر الإنترنت يعود لهواتف إثيوبيا بعد 3 أسابيع من احتجاجات دموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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