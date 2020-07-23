شباب الصحفيين المصريين ترصد قصص فلانتينو التحرش المصري محمد ناجي بعد فصلة من مؤسسة الفكر والتعبير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين عن فضيحه مدوية للباحث المصري الوهمي محمد ناجي مدير وحدة الأبحاث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير الشهير" بفلانتينو التحرش" حيث قامت المؤسسة بفصلة استناداً إلى ما نشره على حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، باعترافة بارتكاب انتهاكات وجرائم جنسية تجاه نساء. وقد خاطب محمد ناجي إدارة المؤسسة مرتين، اﻷولى حيث طلب إجراء تحقيق معه، والثانيةحيث قدم استقالته، والتي لم يتم قبولها.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي :ان محمد ناجي كان خلال السنوات الماضية يناضل مع"الستات" حيث تم فضحة من بعض السيدات اللاتي تحرش بهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف طوالة:ان الجبهة رصدت الكثير من ضحايا متحرش الفكر والتعبير محمد ناجي حيث كتبت أحدي الضحايا عن وقائع تحرش جنسي بها، من قبل محمد ناجي،قائلة:من خمس سنوات تعرضت لحادثة اعتداء بدني تبعها تعنيف نفسي وتهديد وترهيب من ناجي وقرّرت عدم الاحتفاظ بالموضوع و الصمت مجدداً على وقائع التحرش الجنسي بها.مشيرة إلي أن ناجي لم يعتذر إلا بعد أن شعر أنة هيتفضح وأن حادث الاعتداء علية لم يكن صدفة أو وليد اللحظة ولكنة كان مخطط جيدا منةو أنا مش حالة فردية.هناك ستات كثيرات حصل معاهم نفس إللي حصل معايا.. حيث تحرشة ممنهج ومتسلسل.

أشار رئيس الجبهة إلي أن فتاه أخري من ضحايا المتحرش ناجي كتبت على صفحتها بالفيس بوك قائلة: أنا حصلي واقعة تحرش داخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والنماذج دي موجوده كثيرا وحكاية ناجي لم تكن الاولى فقد سبقها الكثير من عمليات التحرش في غياب تام من المؤسسة.

أوضح طوالة:كتبت فتاة أخرى قائلة:, محمد ناجي كان يستغل نقاط الضعف في الستات ويشتغل عليهن ويهددهن بفضحهن حتى ترضخ لة وينال المراد الذي يسعى إليها.

وأكد رئيس الجبهة:ان اعتراف محمد ناجي بالاعتداء جنسيا والتحرش بفتيات على صفحتة في الفيس بوك آثار حالة من الهجوم الشديد علية وكان دافعاً لبعض ضحاياة في سرد قصص الاعتداء عليهن بعد صمت دام لفترات طويلة.