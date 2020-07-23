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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت السلطات الصينية ،اليوم الخميس ، تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) منها 19 حالة بعدوى "محلية" ليرتفع اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي الى 83729 شخصا فيما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصا,
واوضحت اللجنة الوطنية للصحة في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ،بانه تم تسجيل 19 حالة إصابة بعدوى "محلية" 18 حالة منها في منطقة (شينجيانغ) الويغورية ذاتية الحكم وحالة اصابة واحدة في مقاطعة (لياونينغ) في حين لم تسجل اي حالة اصابة محلية في العاصمة بكين لليوم ال17 على التوالي او مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس.
واشارت الى انه تم تسجيل ثلاث حالات اصابة "وافدة" من الخارج لمسافرين قادمين إلى الصين بواقع اصابة واحدة في كل من مدينة (شنغهاي) ومقاطعتي (كوانغ دونغ) و(شنشي) ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة من الخارج الى 2023 حالة.
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