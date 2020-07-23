شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شفاء 727 إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد في الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،اليوم الخميس، شفاء 727 إصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض الى 52247 حالة.



وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ،تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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