مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار بشأن تماثيل شخصيات كونفدرالية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

صوّت 305 نواب مقابل 113 أعضاء في مجلس النواب الأمريكي ،على مشروع قانون ينص على إزالة تماثيل شخصيات خدمت الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية في القرن التاسع عشر من مبنى الكابيتول.



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ولا يزال مشروع القانون في انتظار إقراره من قبل مجلس الشيوخ الذي يشكّل الجمهوريون غالبية أعضائه، كما سيتعيّن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عارض بشدة إزالة تماثيل شخصيات تاريخية، التوقيع على المشروع ليصبح قانونا.

وينص مشروع القانون الذي صوت عليه النواب ،امس الاربعاء ، على إزالة تماثيل أشخاص خدموا الكونفدرالية طوعا من "كابيتول هيل"، مقر الكونغرس.

وتعرضت العديد من المعالم الأثرية والنصب لهجمات وتم إسقاط بعضها، الشهر الماضي ،وردا على ذلك، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إنشاء قوة عمل خاصة لحماية المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد.