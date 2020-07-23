شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس هيئة دبي للطيران المدني: "طيران الإمارات" أول ناقلة بالعالم تغطي تكاليف "كوفيد-19" مجاناً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إنه بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصبحت طيران الإمارات أول ناقلة جوية تغطي مجاناً تكاليف "كوفيد-19" الطبية لعملائها عند سفرهم من وإلى الإمارات العربية المتحدة وعبر العالم.



وأضاف اليوم الخميس في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، إن ذلك سيعزز الثقة بالسفر، ويعقد لواء الريادة لطيران الإمارات ودبي في صناعة الطيران مجدداً.

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