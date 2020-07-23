«إنفوجراف».. «زيادة الأسعار.. منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص.. فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول».. الحكومة توضح حقيقة 12 شائعة

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الأسبوعى لرصد الشائعات ، 12 شائعة تم تداولها . وتضمنت الشائعات كالتالي: زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري. فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول. زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك. إجبار المواطنين على شراء الكمامات الواقية على البطاقات التموينية. السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات. كما تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة200 %. Advertisements عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي. الالتحاق بالعام الدراسي الجديد وإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءاً من العام المقبل. منح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل. تحويل "اللغة الأجنبية الثانية" لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل. إلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية.

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