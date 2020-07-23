«يا أهلاً بالمعارك» .. الدفاع الجوي يسقط طائرة عسكرية تركية غرب «سرت» .. أردوغان يلجأ لورقته الأخيرة

أعلن الجيش الليبي، اليوم الخميس، أن منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة بالساحل الغربي لمدينة سرت.

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة الليبية تصدت لمحاولات الميليشيات والمرتزقة الهجوم على سرت.

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وفقا لتصريحات المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، الذي كشف عن فتح تركيا خط تهريب المرتزقة السوريين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا بحسب سكاي نيوز.

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وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي عقده في بنغازي أن هذا الخط ينطلق من مناطق طرابلس وصبراتة وزوارة، وهي خاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج المتحالفة مع تركيا.

وأوضح أن هناك نحو 1000 سوري هربوا عبر زوارة وصبراته باتجاه أوروبا الأسبوع الماضي، من خلال زوارق قدمتها إحدى الدول الأوروبية دعما لخفر السواحل الليبية، لكنه يجري استغلالها الآن في الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين كانوا من المرتزقة، كما لفت إلى تقارير تحدثت عن هروب 483 سوريا من ليبيا إلى أوروبا، الثلاثاء فقط.

وحذرت أوروبا من تصاعد موجة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، مشيرة إلى أن هذه الهجرة قد لا تكون بريئة، فقد يكون من بينهم عناصر إرهابية تثير القلائل في القارة الأوروبية.

وقال المسماري إن هذا الملف سيظل مفتوحا في ظل الفوضى، وفي ظل وجود الغازي التركي، الذي يريد استمرار الأزمة.