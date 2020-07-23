«الداخلية» توضح حقيقة زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200%

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة لجهات المرور، متضمنة أسعارا جديدة كمصاريف لاستخراج رخص قيادة السيارات، متضمنة زيادة قدرها تتخطى 200%.
بدوره، كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من منشور يزعم زيادة مصاريف استخراج رخصة قيادة السيارات بنسبة 200 %.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.
وأهابت الوزارة بجميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".
وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.moi.gov.eg)، أو الصفحة الرسمية التابعة للوزارة على الفيس بوك (www.facebook.com/MoiEgy/).
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