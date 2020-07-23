وفاة طبيبة داخل استراحة الأطباء بمستشفى دهب المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

عثر الأطباء بمستشفى دهب في جنوب سيناء، على زميلتهم طبيبة الأسنان جثة هامدة داخل الاستراحة المخصصة للأطباء.

تلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من قسم شرطة دهب، بالعثور على طبيبة أسنان تعمل بمستشفى دهب، وتدعي راندا محمد ٣٩ عامًا من محافظة الجيزة، جثة هامدة داخل مقر إقامتها بسكن الأطباء.

وتبين وجود دماء حول الجثة وأخرى خارجة من الفم، وجرى إخطار الفريق الطبي لمحاولة إنقاذها وعمل انعاش قلبي ورئوي لها، إلا أنها فارقت الحياة.

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بالكشف الظاهري عليها تبين عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية ولا يوجد آثار مخدرات في الدماء، وتبين أن الطبيبة الشابة فارقت الحياة جراء القيء الدموي.

وأرجع الأطباء سبب الوفاة إلى صدمة عصبية ناتجة عن ألم انثقاب قرحة هضمية والقيء الدموي، لكونها كانت تعاني من قرحة هضمية وقيء دموي.

حرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بوضع الجثة بمستشفى دهب وإخطار ذويها لتسلم الجثة.

ونعى الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الطبيبة الشابة.