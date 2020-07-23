متهم بـ"خلية الإخوان الإعلامية": مهمتنا فبركة فيديوهات عن "سد النهضة وليبيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

اعترف المتهم محمد أحمد شحاته، المضبوط في "خلية الإخوان الإعلامية" اليوم الخميس، أنه تلقى وباقي المتهمين تعليمات من القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا بعمل فيديوهات مفبركة عن بعض الأحداث في مصر.

وقال "شحاته" إنه عضو بجماعة الإخوان، وعضو اللجنة الإعلامية في الإسكندرية، وإنهم تلقوا تعليمات بعمل فيديوهات مفبركة تتحدث عن بعض الأزمات التي تتعرض لها مصر مثل أزمة سد النهضة، والأزمة الليبية "كنا فريق بنجيب فيديوهات بنقصها ونمنتجها ونزود عليها معلومات مضللة ومغلوطة" ونعتمدها من القيادات في تركيا.

وأضاف أن الهدف من عملهم إثارة السخط الشعبي وزيادة الاحتقان في الشارع لدفع المواطنين للتظاهر وإسقاط النظام.

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وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط خلية إخوانية بالإسكندرية تضم 6 عناصر إرهابية تستهدف إثارة البلبلة والشائعات بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، أنه تم تحديد العناصر الإخوانية القائمة على هذا المخطط من الهاربين بتركيا أبرزهم الإرهابي الإخواني الهارب عماد البحيري والإرهابي الإخواني الهارب حسام الشوربجي والإرهابي الإخواني الهارب سيد توكل والإرهابى الإخواني الهارب حمزة زوبع.

وأكدت المعلومات اضطلاع الخلية الإرهابية في إطار تنفيذ مخططها باستغلال إحدى الوحدات السكنية بالإسكندرية وتجهيزها كاستديو لإعداد أعمال المونتاج الخاصة بالمادة الإعلامية المفبركة حيث تم استهداف الاستديو وضبط القائمين عليه.