مجازر جنوب سيناء تفتح أبوابها لاستقبال الأضاحي والذبح بالمجان

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تستعد مديرية الطب البيطري بمحافظة جنوب سيناء، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بفتح المجازر مجانًا أمام المواطنين.

وقالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري، اليوم الخميس، إنه جرى وضع خطة لتشغيل المجزر الآلي بمدينة الطور، وجميع المجازر على مستوى المحافظة، حتى يتمكن المواطن من ذبح الأضاحي تحت إشراف الطب البيطري، مع اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مدير مديرية الطب البيطري، أنه من الممكن أن يستقدم كل مواطن الجزار الخاص به للمجزر، ويقوم بذبح الأضحية بالمجان داخله، تحت اشراف طبي، ويجري التخلص من النفايات بشكل آمن غير مضر بالبيئة ولا بالمواطنين.

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وأكدت أنه لن يسمح بذبح أي أضحية غير مطابقة للمواصفات، وجرى وضع ضوابط وشروط لذبح الأضاحي، منها أن تكون مطابقة للشريعة، والأبقار والجاموس لا يزيد عمرها عن عامين، وعام بالنسبة للضأن والماعز، و5 سنوات للجمال.

وأضافت الدكتورة رحاب، أن المجزر الآلي بالطور الجديد يعمل بطاقته الكاملة، وجرى افتتاحه العام الماضي بعد تطويره وتجهيزه على أعلى مستوى من التكنولوجيا، بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه للعمل بطاقة 30 رأس ماشية في الساعة.

وأشارت إلى أن عملية ذبح العجل تجري عن طريق وضعه داخل صندوق الذبح، ثم السلخ وتفريغ الأحشاء الداخلية، ثم المنشار.