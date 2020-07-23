تنفيذ 4016 إزالة مخالفات وتعديات على أراضي زراعية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلنت محافظة أسيوط، اليوم الخميس، إزالة 4016 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات بناء، وذلك في إطار حملات الإزالة المستمرة بجميع مدن المحافظة لردع المخالفين وتحويل كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية.

وأوضح محافظ أسيوط، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه جرى تنفيذ 2054 إزالة لحالات تعديات على أراضٍ زراعية بمساحة 77 أفدنة، وإزالة 960 حالة مخالفات بناء وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 بمساحة 128 ألفًا و816 مترًا، و786 حالة إزالة تعديات على أراضٍ لأملاك الدولة، وأراضي مبانٍ بمساحة 117 ألفًا و786 مترًا، و216 حالة إزالة تعديات على أراضٍ أملاك دولة زراعة بمساحة 1138 فدانًا.