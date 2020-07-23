القوى العاملة: الإمارات تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا "pcr"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: قالت وزارة القوى العاملة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ألزمت جميع المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص (كوفيد - 19) "بي سي آر" تكون صلاحيته 96 ساعة من تاريخ إجرائه. وبحسب بيان اليوم، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وأوضح تقرير الملحق العمالي، حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص أعفت الأطفال الأقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء هذا الفحص. ​

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