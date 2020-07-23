ضبط مالك شركة بالقاهرة بحوزته 8550 "كمامة وماسحة كحولية" مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: ضبطت شرطة التموين بالقاهرة، مالك شركة "بدون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته (8550 قطعة مستلزمات طبية "كمامة- جوانتي- ماسحة كحولية") مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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