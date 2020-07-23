الجيزة| إحباط ترويج 10 أطنان سلعًا غذائية مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث: شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية (بمحافظة الجيزة) لحيازته (10 أطنان سلعًا غذائية "أرز أبيض – مكرونة - عدس") مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبطت الحملات، المدير المسؤول عن مصنع للمنظفات الصناعية (بمحافظة الشرقية) لحيازته (6 أطنان "منظفات صناعية") مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي معبأة داخل عبوات وبراميل مغشوشة ومقلدة تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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