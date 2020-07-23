انطلاق الصاروخ الصيني"الأسئلة إلى السماء" لدراسة المريخ

أطلقت الصين، اليوم الخميس، الصاروخ "تشانتشجين-5" الحامل للمسبار الذي سيقوم بدراسة المريخ في أول مهمة فضائية صينية غير مأهولة للكوكب الأحمر من جنوب البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ويحمل المسبار اسم "تيانوين-1" أو "أسئلة إلى السماء-1"، حيث انطلق الصاروخ الثقيل حاملًا المسبار من المطار الفضائي "وينتشانج" (في المقاطعة الجنوبية هاينان) في الساعة 12:41 بالتوقيت المحلي (04:41 بتوقيت جرينيتش). حيث بلغ وزن الإطلاق للصاروخ 870 طن، بينما يتكون المسبارمن ثلاثة أجزاء هي مسبار المراقبة ووحدة الهبوط وروبوت مسير لتحليل تربة المريخ، ويصل وزن "تيانوين-1" 5 أطنان، منها 1.3 طن وزن وحدة الهبوط، و3.7 طن وزن المحطة المدارية.
ومن المنتظر أن تؤكد السلطات الصينية في وقت لاحق ما إذا كانت عملية الإطلاق قد تمت بنجاح. وتبلغ المسافة من الأرض إلى المريخ حوالي 55 مليون كيلومتر، وهوما يعادل نحو 1372 دورة حول كوكب الأرض (محيط كوكب الأرض 40 ألف كيلومتر تقريبا).
وسجلت الصين، اليوم الخميس، 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، أمس الأربعاء، مقابل 14 حالة في اليوم السابق.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للصحة أن 18 حالة من بين الإصابات الجديدة سجلت في إقليم شينجيانج الواقع في أقصى
غرب البلاد وواحدة من إقليم لياونينج شمال شرقي البلاد، أما الحالات الثلاث الأخرى فهي قادمة من الخارج.
كما سجلت الصين 31 مريضًا جديدًا بكورونا بدون أعراض، بزيادة عن 22 مريضًا في اليوم السابق.
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