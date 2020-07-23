118 حالة جديدة بكورونا في هونج كونج

سجلت السلطات الصحية في هونج كونج أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثاني على التوالي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الصحية في المستعمرة البريطانية السابقة أعلنت اليوم الخميس عن رصد 118 حالة جديدة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 111 منها محلية، مقابل 113 حالة في اليوم السابق،

105 منها محلية.

وحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع حكومة هونج كونج المحلية، سجلت في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين، منذ أواخر يناير 2132 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 14 حالة وفاة و1344 حالة شفاء.

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وعلى الرغم من نجاح السلطات المحلية في الحد من تفشي الوباء

حتى الآونة الأخيرة، شهدت حصيلة الإصابات في المستعمرة البريطانية السابقة ارتفاعا حادا في الأسبوعين الماضيين، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية، بما فيها إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي.

وطالبت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، يوم الأحد، الموظفين الحكوميين البالغ عددهم 180 ألف موظف بالعمل من المنزل اعتبارًا من يوم غد، وذلك بعد تسجيل المنطقة رقمًا قياسيًا بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد-19) في يوم واحد بلغ 108 حالات.