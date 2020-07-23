مقتل 5 أشخاص جراء تفجير سيارة مففخة في مدينة رأس العين السورية

أفاد مصدر محلي في سوريا مقتل خمسة مدنيين وإصابة آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي من جماعات مسلحة مدعومة من تركيا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

قال مصدر محلي في تصريح، إن هناك خمسة قتلى، وهذا العدد مرشح للارتفاع، وأن عدد الجرحى أكثر من 20 شخصًا.

وأضاف أن التفجير وقع "بالقرب

من المجلس المحلي التابع لتركيا".

من جهتها نقلت "سانا" عن مصادر محلية، أن سيارة مفخخة من نوع "انتر" انفجرت عند دوار الجوزة في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي ما تسبب "باستشهاد 5 مدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات".

وتشهد القرى والبلدات الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من قبل أنقرة لمظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك "المجموعات الإرهابية" ومتزعميها لاقتسام النفوذ والسيطرة على المدينة والتحكم بمصير المدنيين فيها.

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وأغلقت سوريا جميع صالات الاحتفال بالمناسبات، بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى إشعار آخر.

أوضحت رئاسة الوزراء أن المجلس اتخذ قرار الإغلاق في اجتماع عقده يوم الإثنين الماضي، ويقضي بإغلاق جميع صالات الأفراح والعزاء في المحافظات، وقالت إن ذلك يأتي في سياق الإجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا.