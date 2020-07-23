بالنسبة لعدد السكان.. قطر تتصدر الدول الأكثر إصابة بكورونا عالميًا

تصدرت قطر قائمة الدول الأكثر تضررًا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيها، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن قطر سجلت حتى اليوم 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس

الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

وانطلاقا من هذه الأرقام، تتجاوز نسبة الإصابات من إجمالي عدد السكان في قطر 3.85% من إجمالي عدد السكان.

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ولفت التقرير إلى أن زيادة عدد الفحوص أتاحت للسلطات المحلية الكشف عن تفشي الوباء على نطاق واسع في المساكن والأحياء الفقيرة التي يقطنها بشكل جماعي العمالة الأجانب من آسيا، وسط ظروف تسهم في انتشار الفيروس.

وتؤكد الإحصاءات، حسب "أسوشيتد برس"، أن نحو 30% من إجمالي عدد المصابين في قطر مواطنون من الهند و18% من نيبال و14% من بنغلاديش.