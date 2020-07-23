بيل جيتس يتحدث عن كيفية الحماية من عدوى كورونا

يعتقد مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، أن الحماية الكاملة من عدوى النسخة الجديدة من فيروس كورونا، ستكون من خلال حقن جرعات عدة من اللقاح المحتمل، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، قال الملياردير الذي يمول مشاريع، خصوصًا في المجال الطبي: لا يبدو أن أيًا من اللقاحات في الوقت الحالي سيعمل بإدخال جرعة واحدة. لقدكان منذ البداية مجرد أمل".
وتحدث جيتس، الذي تبرع لمكافحة العدوى بمبلغ 300 مليون دولار، عن ضرورة جهود عالمية لنشر اللقاح في جميع أنحاء العالم، مضيفا قوله: "إذا كنت تطمح إلى منع انتقال العدوى تماما، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى 70-80% من السكان على مستوى العالم. هذه
وأقر جيتس، الذي كان حذر من خطر تفشي وباء منذ عام 2015، بأنه "سيكون هناك الكثير من الشكوك" حول فعالية أي لقاح، لكنه شدد على أن اللقاح "سيتحسن بمرور الوقت".
كما انتقد الملياردير الأمريكي الشهير التصريحات التي أدلى بها الرئيس دونالد ترامب والقائلة إن معدل الوفيات من جراء الفيروس التاجي في الولايات المتحدة أدنى مقارنة بالدول الأخرى، وأكد جيتس أن " الولايات المتحدة في جميع النواحي تقريبا، من بين الأسوأ".
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