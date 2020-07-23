الخارجية الأميركية تعلن عن مكافآت مجزية تصل إلى مليون دولار مقابل هذين القرصانين

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأشار البيان إلى كل من المواطنين الأوكرانيين آرتيم فياتشيسلافوفيتش رادتشينكو، وأوليكساندر فيتاليفتش إيريمنكو، لمشاركتهما في نشاطات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، خصوصا الجرائم الإلكترونية “السيبرانية”.

وقالت الوزارة في بيانها إن “مجرمي الإنترنت لا يراعون ولا يحترمون سيادة القانون في أي بلد”، مضيفة “وبما أن انتشارهم الإجرامي عالمي، نرحب بتعاون وتنسيق جميع الحكومات لجلب هؤلاء المجرمين إلى العدالة وحماية المواطنين الأبرياء حول العالم”.

وأشارت الخارجية إلى أن “الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الجهد جزئيا من خلال برنامج مكافآت الجريمة المنظمة العابرة للحدود لوزارة الخارجية”.

Advertisements

ولفت البيان إلى أن الخدمة السرية الأميركية قادت، في 2019، تحقيقا تمخض عن توجيه لائحة اتهامية من 16 فقرة ضد رادتشينكو وإيريمنكو، بينها مؤامرات احتيال مالي ولاسلكي وأخرى إلكترونية.

وذكرت لائحة الاتهام أن رادتشينكو وإيريمنكو اخترقا نظام جمع البيانات الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، ونظام التحليل والاسترجاع، وسرقا الآلاف من الملفات السرية، والتي تم بيعها بعد ذلك بطرق غير شرعية بهدف الربح.

وتقدمت الهيئة بشكوى مدنية تتهم إيريمنكو وأفرادا وكيانات أخرى.

ونجح برنامج المكافآت التابع للخارجية الأميركية، إلى جانب برنامج مكافآت محاربة المخدرات، بجلب أكثر من 75 مجرما عابرا للحدود إلى العدالة منذ عام 1986.

ودفعت الخارجية مكافآت، تجاوزت 130 مليون دولار، مرتبطة بمعلومات أدت إلى اعتقال أولئك المطلوبين.