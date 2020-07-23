كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. القنصلية الصينية في هيوستن تحرق وثائقها بعد قرار إغلاقها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الخميس، بأن القنصلية الصينية في هيوستن أحرقت وثائقها بعد قرار إغلاقها.

وأوضحت شرطة هيوستن، عبر حسابها على موقع تويتر، أنه لم يسمح القائمون على القنصلية بدخول قوات الأمن بعد مشاهدة الدخان المتصاعد.

وقد علقت وزارة الخارجية الصينية، في وقت سابق، على طلب أمريكا بإغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة، واصفة إياه بالعشوائي.

وأعلنت الخارجية الصينية، أنها تلقت أمرا من الولايات المتحدة الأمريكية بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، بحسب ما ذكرت لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وكان مصادر إعلامية، أكدت أن الخارجية الأمريكية طلبت من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستن خلال 72 ساعة.

وكان الدكتور طلال أبو غزالة، خبير الاقتصاد الدولي، توقع حدوث صدام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا العام، حيث سينتهي الصراع بين أمريكا والصين لعام ثنائي أو ثلاثي القيادة.

وأشار "أبو غزالة"، خلال لقاء خاص عبر سكايب مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، إلى أن النظام العالمي الجديد سيعيد النظر في الاتفاقيات الدولية بدءًا من حق الفيتو حتى القضية الفلسطينة.

وأضاف خبير الاقتصاد الدولي، أن الصراع الأمريكي الصيني، سببه رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في الهيمنة على الاقتصاد العالمي.