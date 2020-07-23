كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بكين ترد على ادعاء واشنطن بأن قنصليتها تسرق الملكية الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الخميس، بأن مزاعم الولايات المتحدة بأن قنصلية الصين في هيوستن تسرق الملكية الفكرية هي افتراء خبيث.

وعندما سُئل عن التقارير التي تفيد بأن باحثًا صينيًا متهمًا بالاحتيال في الحصول على تأشيرة وإخفاء العلاقات مع الجيش أصبح الآن متحصنًا في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، قال "وانج"، في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إن الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أي عذر للحد من أو مضايقة أو قمع العلماء الصينيين في البلاد، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، مما دفع الصين للتهديد بالانتقام.

وقد انتقدت وسائل الإعلام الصينية في افتتاحياتها، اليوم الخميس، أمر الحكومة الأمريكية للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن، قائلة، إنها محاولة لإلقاء اللوم على بكين لفشل الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

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ووصفت سفارة الصين لدى الولايات المتحدة الأمر بأنه "استفزاز سياسي" ودعت واشنطن إلى "إلغاء" القرار على الفور، كما أوردت وكالة "رويترز".

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، على "تويتر"، أن الصين "سترد بالتأكيد على الإجراءات المضادة الصارمة".

ووصفت صحيفة "تشاينا ديلي" الرسمية الناطقة بالإنجليزية الإغلاق بأنه "مناورة جديدة في محاولة الإدارة الأمريكية لرسم الصين كممثل خبيث على المسرح العالمي، وبالتالي جعلها خارجة على القانون للمجتمع الدولي".