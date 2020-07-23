كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعديل وزاري في بلغاريا لقمع الاحتجاجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبدل بويكو بوريسوف، رئيس الوزراء البلغاري، وزير ماليته ووزراء آخرين، اليوم الخميس، في تعديل وزاري يهدف إلى قمع موجة من الاحتجاجات المناهضة للفساد التي دعت إلى استقالته.

وأقال "بوريسوف" وزراء المالية والاقتصاد والداخلية، الذين طلبوا استقالتهم الأسبوع الماضي لوقف التكهنات بأنهم يعملون تحت تأثير رجل أعمال مثير للجدل مرتبط بفصيل سياسي آخر، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقال "بوريسوف" بعد اجتماع مع شركائه الصغار في الائتلاف، إن وزير الصحة، كيريل أنانييف، سيتولى خزائن الدولة الواقعة في منطقة البلقان ليحل محل فلاديسلاف جورانوف وزيرًا للمالية.

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وأضاف "بوريسوف"، أن وزير السياحة سيتم إقالته أيضًا.

يتمتع "أنانييف"، 65 سنة، بسمعة كخبير في صياغة الميزانية، وعمل نائبًا لوزير المالية في ظل أربع حكومات مختلفة منذ عام 1998. وكان لفترة وجيزة وزيرا للمالية في حكومة تسيير أعمال في أوائل عام 2017.

تظاهر الآلاف من البلغار من الشباب كل ليلة في الأسبوعين الماضيين، سعيا لاستقالة رئيس الوزراء ثلاث مرات بوريسوف. وهم يتهمونه بتغض الطرف عن الكسب غير المشروع المتوطن الذي أضعف مؤسسات الدولة وقوض حكم القانون لصالح القلة.

وتعهد ائتلاف يمين الوسط الحاكم بتنفيذ تفويضه الكامل لمدة أربع سنوات والذي ينتهي في مارس المقبل.