كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعدات الإمارات حول العالم تساهم في مواجهة تداعيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواجد دولة الإمارات دائمًا مقدمة الحضور وأيقونة السبق، حيث أسهمت شحنات المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية في تعزيز قدرات العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة تداعيات الوباء في مخيمات ومناطق اللاجئين.

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وفي وقت الأزمات، تتجلى القيم والعادات الأصيلة والصفات النبيلة لدولة الإمارات، حيث أظهرت المعدن الحقيقي للإمارات من حيث كيفية مساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا، أو من حيث الاهتمام بقضايا اللاجئين والتخفيف من تداعياتها الإنسانية.

وغنيٌ عن القول، إن الدعم الإنساني ليس غريباً على دولة الإمارات، فقد أصبح وَسماً بُصم في أجندتها ومنهجاً إنسانياً راسخاً.