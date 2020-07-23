كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العمانية تسجل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس، عن تسجيل 1099 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أنها سجلت 3427 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، عن تسجيل 2164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبحسب وزارة الصحة العمانية، وصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 58179 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 259 حالة وفاة؛ مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37257 حالة.

وشهدت سلطنة عمان، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحثت منظمة الصحة العالمية، المواطنين على الالتزام بالتعليمات لمكافحة فيروس كورونا القاتل، حيث ناشدتهم بالبعد عن التجمعات والبقاء بالمنازل، وعدم الخروج إلا لضرورة ملحة منعا للإصابة بعدوي كورونا التي تؤثر مباشرة على الصحة العامة، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والحوامل.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.