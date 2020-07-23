تحذير للمستهلكين بالناظور.. صدفيات تعرض بشكل عشوائي لا تتوفر على ضمانة صحية

قرر قطاع الصيد البحري، اليوم الخميس، حظر جمع، وتسويق الصدفيات على مستوى المنطقة المصنفة لتربية الصدفيات راس كبدانة-السعيدية، التابعة للدائرة البحرية للناظور، وذلك إلى غاية التطهير الكامل لهذا الوسط، محذرة المستهلكين منها.

وأوضح بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم، أن نتائج التحليلات، التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على مستوى المنطقة المعنية، “أثبتت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة في الصدفيات بكميات غير طبيعية”.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصيد البحري أوصى المستهلكين “بعدم التزود إلا بالمنتوجات المعبأة، والحاملة للملصقات الصحية المحددة لمصدرها، والتي تباع في نقط البيع المرخص لها في الأسواق الرسمية.

وحذرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أن الصدفيات، التي تباع بشكل عشوائي، من دون احترام المواصفات، لا تتوفر على أية ضمانة صحية، وتشكل خطرا على الصحة العمومية.