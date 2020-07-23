حقوقيون: حرفيو الحلقة وصناع الفرجة في جامع الفنا يعيشون الفقر والهشاشة

ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، أنها توصلت بنسخة من قرار منع تنظيم وقفة من طرف حرفيي الحلقة، و صناع الفرجة، التي كان يعتزم الحلايقية تنظيمها، وسط ساحة جامع الفنا في مراكش، اليوم الخميس.

وأوضحت الجمعية نفسها، أن “الحلايقية” يعيشون وضعية اجتماعية مأزومة، خصوصا أنهم يعيشون تحت وطأة الهشاشة، والفقر، بعد أن تعمقت مشاكلهم، في ظل حالة الطوارئ الصحية، والحجر الصحي، علاوة على أن هذه الفئة غير مشمولة بالحماية الاجتماعية، ولا تتمتع بالتغطية الصحية، لانتسابها إلى القطاع غير المهيكل.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة مراكش، في بلاغ توصل “اليوم 24” بنسخة منه، الجهات المسؤولة بإيجاد حلول استعجالية لتأمين شروط العيش الكريم لصناع الفرجة، والعديد من المهن المتضررة جراء الركود السياحي، الذي يعد العمود الفقري لاقتصاد مدينة مراكش.

وعبرت الجمعية ذاتها عن تضامنها مع حرفيي الحلقة، وصناع الفرجة، كما أدانت قرار المنع، معتبرة إياه تضييقا على حرية التعبير، والحق في الاحتجاج.

يذكر أن صناع الفرجة في مراكش يعيشون وضعا صعبا جراء الجائحة، ومخلفاتها الكارثية على القطاع السياحي، ومختلف المهن والحرف المرتبطة به.