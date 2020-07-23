نقل أمير الكويت “صباح الأحمد” إلى أمريكا لاستكمال العلاج

غادر أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 سنة) بلاده، فجر اليوم الخميس، إلى الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الكويتية، “كونا”.
وأمس الأربعاء، كان بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قد ذكر أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر البلاد، فجر اليوم الخميس، متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج.
وأضاف جراح أن قرار توجه أمير الكويت إلى الولايات المتحدة جاء “بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة”. وأجرى أمير الكويت، الأحد الماضي، عملية جراحية تكللت بالنجاح. ولم يذكر الجراح، آنذاك، طبيعة العملية، وتفاصيلها.
والسبت الماضي، أعلن الجراح صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد، نواف الأحمد الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا، عقب دخول الأمير الصباح المستشفى لإجراء عملية جراحية،من دون أن يحدد تفاصيلها.
ونص المرسوم على صلاحيات محددة “طوال مدة العملية الجراحية، المقررة إلى حين زوال العارض الصحي”.
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