مساء الخميس: مذكرات حركة الضباط الأحرار المصرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُطلق التلفزيون العربي، مساء الخميس، الموسم الثاني من برنامج "مذكرات" بسلسلة حلقات تتناول مذكرات حركة الضباط الأحرار المصريّة في ذكرى إطاحة مجلس الثورة العسكري بالملك فاروق من حكم مصر ما مهّد لإنهاء الحكم الملكي وتأسيس جمهوريّة يوليو.

تُعرض الحلقة الأولى من السلسلة مساء الخميس، الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القدس، وجاء في البيان الصادر عن التلفزيون أن "البرنامج يتناول على مدى عدة حلقات مذكرات لضباط مؤسسين في التنظيم أبرزهم خالد محي الدين وعبد اللطيف البغدادي".

وأضاف البيان أن "حلقات البرنامج تستعرض من خلال المذكرات عناوين حساسة من بينها علاقة الضباط الأحرار بجماعة الإخوان المسلمين وتغطي مراحل تاريخية مهمة من بينها أزمة السلطة في آذار/ مارس من عام 1954 والعدوان الثلاثي على مصر وتجربة الوحدة مع سورية وصولا إلى هزيمة عام 1967 وحرب الاستنزاف ونهاية الحقبة الناصرية".