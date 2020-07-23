لجنة كورونا تُجيز فتح النوادي الرياضية بدءًا من الأحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألغت لجنة كورونا البرلمانية، اليوم الخميس، جزءًا من القيود التي كانت قد أقرتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأسبوع الماضي، وأجازت فتح النوادي الرياضية بدءًا من يوم الأحد المقبل، فيما صادقت على إغلاق مراكز التسوق خلال عطل نهاية الأسبوع.

كما قررت اللجنة الإبقاء المرافق السياحية مفتوحة خلال عطل نهاية الأسبوع، خلافا لقرارات الحكومة، بما في ذلك المتاحف وحدائق الحيوانات، طيلة أيام الأسبوع، في حين قررت المصادقة على قرار الحكومة المتعلق بإغلاق المحلات التجارية ومراكز التسوق.

وقالت رئيسة اللجنة، يفعات شاشا بيطون، إن "القرار حول تأجيل فتح النوادي الرياضية حتى يوم الأحد المقبل، جاء لمنح الحكومة فرصة إقرار مخطط ينظم إعادة الفتح وفقًا للتعليمات الصحية".

وحول المشادات بين اللجنة البرلمانية التي عطلت العديد من القرارات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، ما دفع الأخيرة إلى تمرير قانون يمنح الحكومة لغاية حزيران/يونيو 2021 صلاحيات خاصّة، قالت شاشا بيطون: "سنستمر في طرح الأسئلة الصعبة، والمشاركة في جوهر حياة الناس في ظل كورونا".

ويحد قانون كورونا من مراقبة الكنيست لقرارات الحكومة إذ إنه يجرّد اللجنة البرلمانية المكلّفة القضايا المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا من صلاحيّاتها؛ وكانت هذه اللجنة قد ألغت الثلاثاء قرارا حكوميًّا أمر بإغلاق المطاعم للحد من انتشار الوباء.