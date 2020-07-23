أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس "كورونا" في العالم

الخميس 23 يوليه 2020

أحصي أكثر من 15 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد رسميا في العالم، أكثر من نصفها في الولايات المتحدة واميركا اللاتينية وفق تعداد لفرانس برس يستند الى مصادر رسمية اليوم الساعة 16,00 ت غ.



وفي أقل من خمسة أيام، احصيت مليون إصابة جديدة في العالم ومنذ اسبوع، يتم اعلان ما متوسطه أكثر من 230 ألف إصابة يوميا وقد تضاعف عدد الحالات المؤكدة منذ 11 يونيو الماضي.

واحصي ما لا يقل عن 15 مليونا وسبعة آلاف و291 إصابة بينها 617 ألفا و603 وفيات فيما شفي ثمانية ملايين و351 ألفا و373 شخصا.

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا مع ثلاثة ملايين و915 ألفا و780 إصابة "142 ألفا و312 وفاة".

واحصت الولايات المتحدة أكثر من 460 ألف إصابة في اسبوع وفق معطيات مركز الوقاية من الامراض ومكافحتها، أي ما يتجاوز بعشرة في المئة الاسبوع الفائت "420 ألفا".

وفي مؤشرات أخرى الى تسارع وتيرة الوباء، سجلت دول عدة او مناطق اعدادا قياسية خلال الايام الاخيرة على غرار استراليا "502 اصابة جديدة" وفق حصيلة اليوم.

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وباتت الحصيلة الاجمالية فيها تناهز 13 ألفا، فيما اعلنت هونغ كونغ 113 إصابة جديدة.

ولا تزال منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي، الثانية الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات في العالم "ثلاثة ملايين و956 ألفا و997 إصابة بينها 167 ألفا و377 وفاة"، تواجه انتشارا سريعا للوباء.

وعلى غرار الولايات المتحدة، سجلت اكثر من 460 الف اصابة اضافية في اسبوع.

وفي إفريقيا،اعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تسارع تفشي الفيروس، تم تجاوز سقف 15 ألف وفاة "15 ألفا و765 وفاة من 753 ألفا و124 إصابة"، فيما تجاوزت الحصيلة في الشرق الاوسط مليون إصابة "مليون و44 ألفا و925 إصابة بينها 23 ألفا و929 وفاة".

واحصت أوروبا مليونين و993 ألفا و801 إصابة بينها 206 الآف و430 وفاة.

وتبقى أوقيانيا القارة الاقل تضررا مع 14 ألفا و523 إصابة بينها 157 وفاة، علما بأن عدد الاصابات الجديدة ازداد بقوة اخيرا مع احصاء 2224 إصابة الاسبوع الفائت مقابل 1481 في الاسبوع الذي سبقه، أي بزيادة نسبتها خمسون في المئة.