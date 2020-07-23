النمسا تسجل 127 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الخميس 23 يوليه 2020

أعلنت النمسا اليوم تسجيل 127 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية المسجلة منذ ظهور المرض إلى 20.038 حالة، شفي منها حتى الآن 17.849 شخصاً.



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من جانبها قررت حكومة النمسا إعادة إلزام الأفراد بارتداء كمامة حماية الفم والأنف مجددا، بسبب زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وارتفاع عدد الحالات النشطة إلى أكثر من 1.369 مريضا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تبني تدابير احترازية أكثر صرامة، وإدخال تعديلات على قانون إجراءات "كوفيد 19"، تلزم الأفراد بارتداء الكمامة مرة أخرى، بدءا من يوم غد "الجمعة"، في الأماكن المغلقة، التي تشمل المكاتب الحكومية، والمتاجر، ومحلات تجارة المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والبنوك، ومكاتب البريد.