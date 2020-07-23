الصين ردا على اتهامات أمريكية لقنصليتها بالتجسس: افتراء خبيث

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين، اليوم الخميس، إن مزاعم الولايات المتحدة بأن قنصلية بلاده في هيوستن تسرق الملكية الفكرية "افتراء خبيث".



وأمس الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة أنها أمهلت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين"، لتثير تهديدات من جانب الصين بالرد.

وعندما سُئل بشأن تقارير تتحدث عن أن باحثا صينيا متهما بالاحتيال بخصوص تأشيرة دخول وإخفاء علاقات بالجيش يتحصن الآن في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، قال وانج في المؤتمر الصحفي اليومي ببكين إن الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أي ذريعة لمضايقة أو ملاحقة الباحثين الصينيين في البلاد.

وبين الغلق والتلويح به للقنصليات الأمريكية والصينية في البلدين، يبدو أن معارك دبلوماسية باردة تطرق أبواب البعثات الدبلوماسية في واشنطن وبكين.

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وبنبرة غضب كشفت بكين، الأربعاء، عن تلقيها طلبا أمريكيا "مفاجئا" بإغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن، ارتبط بمحاولة قرصنة صينية في الولايات المتحدة.

طلب أمريكي اعتبرته الصين "استفزازا سياسيا" تمارسه واشنطن من جانب واحد وينتهك القانون الدولي والاتفاق القنصلي الثنائي بين البلدين، متعهدة بالرد على التحرك الأمريكي.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تجاهل التحذيرات الصينية الخميس، مؤكداً عدم استبعاده إغلاق قنصليات صينية أخرى على أراضي بلاده بعد قنصلية هيوستن.

وإلى جانب سفارتها في واشنطن، لدى الصين 5 قنصليات عامة في عدة ولايات ومدن أمريكية، هي: (شيكاغو، ولوس أنجلوس، ونيويورك، وسان فرانسسكو، وهيوستن) قبل طلب واشنطن إغلاق الأخيرة.