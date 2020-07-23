تشريع أمريكي لإزالة تماثيل كونفدرالية من الكابيتول

وافق أعضاء مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ينص على إزالة تماثيل لشخصيات كونفدرالية من الكابيتول.

وصوّت لصالح المشروع 305 نواب مقابل 113 لصالح الإجراء، في المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون.

لكن التشريع لا يزال بانتظار الخطوة نفسها من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

توقيع ترامب إلزاميا

وليصبح التشريع قانونا، يلزمه أيضا توقيع الرئيس دونالد ترامب الذي كان قد عارض بشدة إزالة تماثيل لشخصيات تاريخية.

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ويقضي مشروع القانون بإزالة تماثيل شخصيات خدمت الكونفدرالية طوعا من "كابيتول هيل"، مقر الكونجرس.

وينص أيضا على إزالة تماثيل ثلاثة ممن أيدوا نظرية تفوق العرق الأبيض أو العبودية.

ويرى أمريكيون من أصول أفريقية في نصب الكونفدرالية رموزا للعنصرية، بينما ينظر لها وخصوصا البيض على. أنها إرثا تاريخيا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أُزيلت من الكابيتول، لوحات لأربعة نواب كبار من القرن التاسع عشر خدموا الكونفدرالية، وذلك بقرار من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وتصاعد النقاش حول العنصرية في الولايات المتحدة، في أعقاب مقتل جورج فلويد من أصول أفريقية مختنقا تحت ركبة شرطي أبيض، بتاريخ 25 مايو/أيار الماضي.