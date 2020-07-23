انت الان تتابع مجلس النواب يصوت لصالح إلغاء حظر سفر فرضه الرئيس الأمريكي في 2017 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

مرر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون بشأن إلغاء حظر السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2017 لمنع دخول مواطني عدد من الدول معظمها ذات أغلبية مسلمة للولايات المتحدة.

وصوت المجلس لهذا الإجراء بأغلبية 233 عضوا مقابل معارضة 183 آخرين الا انه لا يتوقع أن يحصل مشروع القانون على دعم مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون الداعمون لسياسات الرئيس.

من جانبها قالت النائبة الديمقراطية في مجلس النواب جودي تشو التي أشرفت على مشروع القانون في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية إن "هذا الحظر قاس وغير عادل".

Advertisements

واعتبرت تشو أن هذا "هو أول مشروع قانون يتم تمريره من قبل مجلس النواب من شأنه أن يدعم الحقوق المدنية للأمريكيين المسلمين" مضيفة "أنا فخورة جدا بأننا نخطو هذه الخطوة اليوم.. إنه (يوم) تاريخي".

وكان من المقرر أن يطرح مجلس النواب مشروع القانون للتصويت في مارس الماضي لكن تم تأجيله بسبب التركيز على جهود التصدي لفيروس (كورونا المستجد -كوفيد 19) الذي تعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا منه في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.