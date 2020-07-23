متابعة مشتكية باطمة في حالة سراح

توبعت مصممة الأزياء سهام بادة، المعروفة بلقب “سلطانة” في حالة سراح مؤقت، بتهمة التحريض على التصوير داخل المحكمة، وحدد، يوم 21 غشت المقبل، تاريخ أولى جلساتها.

واعتقلت مصممة الأزياء المغربية سهام بادة، المعروفة بلقب ”سلطانة”، أول أمس الثلاثاء، نتيجة الاشتباه في تورطها في التحريض على التصوير من داخل المحكمة، أثناء جلسة ملف حمزة مون بيبي، التي جرت صباح اليوم نفسه.

وكشفت مصادر “اليوم 24” أن سيدة أخرى كانت رفقة سلطانة، أثناء جلسة ملف “حمزة مون بببي”، ضبطت وهي تصور داخل قاعة المحكمة، ما أدى إلى اعتقالها.

وأثناء البحث معها، اتهمت السيدة المعتقلة سلطانة بتكليفها بالتصوير، ما أدى إلى اعتقال هذه الأخيرة، والاستماع إليها، قبل أن يتقرر متابعتها في حالة سراح، ومتابعة مرافقتها في حالة اعتقال.