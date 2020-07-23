منها بؤرة أمنية مكونة من 10 عناصر.. تفاصيل إصابة 64 شخصا بكورونا في طنجة

سجلت مدينة طنجة، مساء أمس الأربعاء، إصابة 64 شخصا بفيروس كورونا المستجد، من بينهم مصابون مخالطون، وآخرون يتعلقون ببؤرة أمنية.

وذكر مصدر مطلع، أن ولاية أمن طنجة سجلت إصابة 10 عناصر دفعة واحدة، لتتكون بؤرة أمنية بعد تسجيل إصابات الأسابيع الماضية قدرت بالعشرات.

وأضاف المصدر ذاته، أن 54 إصابة المتبقية شملت إصابات في مصانع، منها “مصنع للقمرون في العوامة، ومصانع للكابلاج، وأجزاء السيارات في المنطقة الحرة في أكزناية.

وتصدرت قائمة المصابين في منطقة مرس الخير بـ17 إصابة، ومنطقة السواني 14 إصابة، فيما سجلت منطقة مغوغة 10 إصابات، ومنطقة جيراري 15 إصابة، فيما تسجلت باقي الإصابات في مناطق متفرقة في المدينة.