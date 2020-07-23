طقس الخميس.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بكل من منطقة سوس، والجنوب الشرقي، والسهول الواقعة غرب الأطلس وهضاب الفوسفاط ووالماس.

كما ستتشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية على سواحل المحيط الأطلسي الشمالية والوسطى، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة بقطرات مطرية أو وزخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس، والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

وستكون السماء غائمة جزئيا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، عدا ذلك، سيكون الطقس مستقرا بباقي المناطق الأخرى مع سماء قليلة السحب إلى صافية على العموم.

كما سيلاحظ هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية. وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما، وشمالية بالأقاليم الجنوبية وبالسواحل الوسطى وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب شمالية وأحيانا غربية بباقي الجهات الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة، وما بين 22 و26 درجة بالمنطقة الشرقية، ومنطقة سوس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والسايس، والسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 18 و22 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و45 درجة بداخل كل من الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس والشياظمة، وأقصى الجنوب الشرقي، وسهول تادلة والحوز وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 35 و41 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، وجنوب المنطقة الشرقية، والسايس والسهول الداخلية، وما بين 29 و35 درجة بالريف، وشمال المنطقة الشرقية، وسهول المحيط الأطلسي والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 23 و29 درجة بالأطلس وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وبمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طنجة وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالسواحل الجنوبية.