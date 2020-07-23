7 إصابات جديدة في صفوف شرطة فاس

سجلت مدينة فاس، خلال الـ24 ساعة الماضية حتى صباح أمس الثلاثاء، 59 إصابة جديدة، جلها مرتبطة بالمخالطين لعدد من المصابين الذين سبق للسلطات الصحية أن أعلنت عن حالاتهم بعدد من الأحياء الشعبية، التي لم يلتزم سكانها بالتدابير الوقائية والاحترازية ضمن العودة التدريجية لممارسة حياتهم بعد تخفيف الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، خصوصا بمقاطعات المرينيين وسايس وبنسودة و”جنان الورد”، فيما توزعت الحالات الثلاث المتبقية من الإصابات المسجلة بهذه الجهة ضمن حصيلة مساء أول أمس الاثنين، على مدينة مكناس بتسجيلها إصابة واحدة، ومولاي يعقوب بحالتين، أي ما مجموعه 62 حالة جديدة سجلتها وزارة الصحة بالجهة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبخصوص البؤرة التي ظهرت وسط عناصر شرطة ولاية أمن فاس المنتمين إلى فرقة “الدراجين” أو “الصقور”، والتي سجلت إصابة 14 شرطيا، أعلنت عنهم السلطات الصحية نهاية الأسبوع الفائت؛ فقد أكدت نتائج تحليلات مخبرية أجريت لمخالطيهم، إصابة 7 عناصر جديدة بالعدوى قدمت ضمن حصيلة الـ24 ساعة الأخيرة حتى صباح أمس الثلاثاء، وهو ما رفع عدد المصابين بهذه البؤرة التي تفجرت وسط عناصر فرقة “الدراجين” إلى 21 إصابة، يضاف إليهم شرطيان يعملان ضمن شرطة الجلسات في المحكمة الابتدائية بفاس، كانت فرق التدخل السريع لليقظة والرصد الوبائي أكدت إصابتهما بالفيروس يوم الجمعة الماضي.