الدجاج_الفاسد: "تم توقيف الدجاج.. والفاسد يسرح ويمرح"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتشرت مؤخرًا قضيّة على مستوى لبنان، تفيد بأن شركات دجاج ولحوم تقوم بتصنيع بضاعتها وهي منتهية الصلاحية، بعد أن تم الكشف عن الكثير من المعلومات التي تشير إلى لائحة طويلة من المطاعم التي كانت تتعامل مع "شركة فريحة"، الضالعة ببيع اللحوم الفاسدة.

ومنع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، راؤول نعمة، تداول السلع التابعة للماركات المتورطة في الأسواق اللبنانية. وذلك، بعد أن ثبت استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية في تصنيعها.

وتفاعلت الشبكة مع هذه القضيّة وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مواقفهم من القضيّة آخذين فيها البعد السياسي والإهمال المتعمد لصحة المواطن اللبناني على حساب مراكمة الأرباح لمالك الشركة.

وكتبت الناشطة اللبنانية لارا صقر على حسابها في "تويتر" أنه "في قضية الدجاج الفاسد تم بعون الله توقيف الدجاج وبقي الفاسد يسرح ويمرح...".

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وادعى حساب "أبو علاء" عبر "تويتر" أن "هذا هو المجرم نيكولا فريحة تاجر لحوم الدجاج الفاسد منذ 2016، زوجته هي أخت وزير الصحة السابق الحاصباني. هل سيبقى طليقًا؟ #قاتل_محمي".

وقال جورج مجدلاني عبر حسابه في "تويتر": "بتروح لتشتري فروج، بيسألك صاحب المحل موديل أي سنة بدك ياه؟ #الدجاج_الفاسد #لبنان".

ونفى ‏نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق، غسان حاصباني، الاتهامات الموجهة له من خلال صفحته الشخصيّة في "تويتر" قائلًا إن "جهات معروفة تداولت خبرًا كاذبًا عن أن صاحب شركة فريحة التي ارتبط اسمه بموضوع منتجات الدجاج المثار أخيرًا هو صهر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق #غسان_حاصباني. يهمنا التأكيد أن لا رابط عائلي أو شخصي أو مهني بين حاصباني وفريحة".

وكتبت رابية زيّات في "تويتر": "وين المحاكمة السريعة والإجراءات العلنية بحق صاحب الدجاج الفاسد أو بدها تتلفلف سياسيًا؟ بالمناسبة شو صار بالمجرمة منى البعلبكي اللي تاجرت بأرواح مرضى السرطان؟".