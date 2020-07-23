كورونا في المجتمع العربي: تحذير من الارتفاع المستمر بالإصابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رأت الهيئة العربية للطوارئ، أن الارتفاع المستمر في نسبة وعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي، يضعنا أمام خطر داهم على المستوى الصحي وتداعيات أكثر خطورة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ما يحتم علينا العمل بجدية ومسؤولية لقطع سلسلة العدوى وتقليص نسبة الإصابات بفيروس كورونا.

وفي قراءة المعطيات في مجتمعنا، نرى ارتفاع متواصل في نسبة الإصابات اليومية والأسبوعين، ما يشير إلى خطورة تفشي العدوى في مجتمعنا وبعدد كبير من البلدات العربية، تلك التي كانت خالية من كورونا في المجتمع العربي، لتنضم في الموجة الثانية إلى مجموعة البلدات المصابة وإلى دائرة الخاصة، مع وجود تفوت بين المناطق من حيث الانتشار حيث يشكل المثلث مع أكبر عدد من الإصابات ومن ثم النقب والشمال، رغم الترتيب العكسي في ترتيب عدد السكان بين الشمال والمثلث والنقب.

وبلغ مجمل عدد المصابين بفيروس كورونا في المجتمع العربي ما يقارب 4700 مصابا من بداية الأزمة، فيما بلغ عدد الحالات في فترة الموجة الثانية ما يزيد عن 3500 حالة وتعتبر الأغلى من كورونا.

وفي ما يلي أعداد المُصابين والمتعافين بالفيروس في عدد من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم الخميس، وفقًا لتقرير وزارة الصحة:

عرعرة النقب: المصابون 303، المتعافون 184.

كفر قرع: المصابون 186، المتعافون 46 .

باقة الغربية: المصابون 279، المتعافون 72 .

كسيفة: المصابون 148، المتعافون 29 .

جلجولية: المصابون 74، المتعافون 22.

قلنسوة: المصابون 301، المتعافون 21 .

كفر قاسم: المصابون 195، المتعافون 52.

رهط: المصابون 502، المتعافون 225 .

جسر الزرقاء: المصابون 103، المتعافون 48 .

كفر برا: المصابون 23، المتعافون 11.

نحف: المصابون 66، المتعافون 22 .

جت: المصابون 96، المتعافون 39.

عرعرة: المصابون 81، المتعافون 19 .

الطيبة: المصابون 230، المتعافون 66.

عين ماهل: المصابون 73، المتعافون 7.

الطيرة: المصابون 99، المتعافون 22 .

حورة: المصابون 260، المتعافون 212 .

أم الفحم: المصابون 210، المتعافون 114.

الرامة: المصابون 21، المتعافون 8.

يافة الناصرة: المصابون 60، المتعافون 9 .

إكسال: المصابون 41، المتعافون 10.

الناصرة: المصابون 199، المتعافون 30.

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بيت جن: المصابون 18، المتعافون 7.

اللقية: المصابون 36، المتعافون 18.

عسفيا: المصابون 23، المتعافون 6.

كفر ياسيف: المصابون 20، المتعافون 8.

البعنة: المصابون 49، المتعافون 39.

طمرة: المصابون 65، المتعافون 25.

مجد الكروم: المصابون 39، المتعافون 23.

كابول: المصابون 21، المتعافون 7.

طلعة عارة: المصابون 28، المتعافون 17.

كفر مندا: المصابون 35، المتعافون 0.

تل السبع: المصابون 20، المتعافون 7.

شفاعمرو: المصابون 50، المتعافون 21.

الفريديس: المصابون 26، المتعافون 15.

بسمة عارة: المصابون 16، المتعافون 10.

دير حنا: المصابون 20، المتعافون 15.

جديدة المكر: المصابون 20، المتعافون 7.

المغار: المصابون 24، المتعافون 11.

دير الأسد: المصابون 159، المتعافون 151.

كفر كنا: المصابون 27، المتعافون 17.

سخنين: المصابون 37، المتعافون 20.

دبورية: المصابون 35، المتعافون 33.

عرابة: المصابون 24، المتعافون 7.

عبلين: المصابون 19، المتعافون 1.

الرينة: المصابون 20، المتعافون 0.

ساجور: المصابون 16، المتعافون 9.