كلمة الرئيس المصري فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. فيديو

الخميس 23 يوليه 2020

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى، أن الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 يعد أحد أهم أيام مجدنا وأحد أبرز محطات عزتنا.



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري السيسى، اليوم الخميس، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

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وقال الرئيس السيسى فى كلمته: "إنه تمر علينا الذكرى الثامنة والستون لهذه الثورة المجيدة التى نستعيد معها ذكريات كفاح شعبنا من أجل نيل حريته.. واستقلال قراره الوطنى".

وتابع السيسى :"إننا دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة مناسبة نستمد منها العزم والإصرار والإرادة لتحقيق تطلعات شعبنا وآماله فى تحقيق مستقبل مشرق له وللأجيال القادمة تلك الأجيال التى من حقها أن تحيا حياة كريمة فى وطن آمن ومستقر ومزدهر".

وأضاف الرئيس : "أنه تمر الأيام والسنوات حاملة بين طياتها أحداثًا وذكريات تبقى عالقة فى الأذهان وتزهو بها الشعوب.. جيلًا بعد جيل، مضيفا أن تاريخ مصر زاخر بالأمجاد من تلك الأحداث التى تجعلنا نستلهم من ماضينا عبرة لحاضرناوأملًا لمستقبلنا".