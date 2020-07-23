- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجل 1099 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة تحذر والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
حذر وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي اليوم الخميس من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إن لم يتم الالتزام بالإجراءات.
وقال السعيدي، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لمواجهة كورونا، إن الإغلاق في السلطنة تم تدريجياً في المناطق المنتشر فيها المرض حتى جاء الاغلاق الكلي.
وأضاف أن الغالبية العظمى على مستوى العوائل ملتزم، ولكن هناك من يستهتر، لذا تم اتخاذ قرار الإغلاق، موضحا أن المشكلة ما زالت قائمة والمجتمع الجزء الأساسي من الحل.
وقررت سلطنة عمان منع الحركة والإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من بعد غد السبت وحتى الثامن من أغسطس المقبل.
وأعلن وزير الصحة تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 355 حالة.
وقال وزير الصحة، خلال المؤتمر، إنه تم تسجيل 1099 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 72 ألفا و647 حالة.
وأشار إلى أن 3427 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 51 ألفا و349 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر عمان تسجل 1099 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة تحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.