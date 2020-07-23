اخبار العالم

قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في حجة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في حجة والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020

قصفت مقاتلات التحالف، اليوم الخميس، 23/تموز/2020، تجمعات حوثية في محافظة حجة جنوب غربي اليمن.

 

Advertisements

وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية .

 

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا