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شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى من المليشيا بقصف للتحالف في حجة والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
قصفت مقاتلات التحالف، اليوم الخميس، 23/تموز/2020، تجمعات حوثية في محافظة حجة جنوب غربي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات للحوثيين في مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف
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