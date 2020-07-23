شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي إصابات كورونا في روسيا يقترب من 800 ألف والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 أعلنت روسيا تسجيل 5848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات لديها إلى 795038 وهو رابع أعلى رقم في العالم.

وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن 147 شخصا توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 12892.

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